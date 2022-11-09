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10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼

研究報告 08:00 2022/11/09

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在房地產行業下行近年來持續弱勢的拖累下，內地經濟靠強勁的出口支持。不過，日前公布的10月份進出口數據顯示，內地出口增速由正轉負，差過市場預期的正增長。券商認為外需將持續走弱，未來更應靠內需帶動穩增長。

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內地海關總署於11月7日發布10月進出口數據，以美元計價，10月出口按年增速為負0.3%，較9月的5.7%低；入口按年增速為負0.7%，較9月的0.3%低；貿易差額錄得851.5億美元，較9月的847.4億美元增加。

出口增速回落的原因

1. 外需景氣度整體回落

東海證券表示，隨著海外發達經濟體持續加息縮表，使全球經濟活動放緩，海外需求進一步收縮。

 ；

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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