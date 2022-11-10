  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 01:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩通薦被過度拋售中國股票 有1隻收息股

研究報告 00:06 2022/11/10

分享：

分享：

美國聯儲局經過6次加息（點擊圖片放大），將聯邦基金利率累加3.75厘到3.75至4厘區間後，雖然市場現預計12月議息會議有望將加息步伐放慢至0.5厘（點擊圖片放大），但聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）已將2023年展開減息的憧憬幻滅。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

所以，大家選高息股，除了首選股息率14厘以上、次選7厘以上之外，也宜避開派息沒有增長能力的收息股。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁

中國經濟最新分析，詳見：【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－

11月9日：

【23：00】摩根大通近日發表報告預料，美國聯儲局12月將加息50點子，聯邦基金利率最終目標範圍料介乎4.5厘至4.75厘。美國經濟正邁向衰退，增長動力的遷移料壓抑美滙指數上行。

摩通續指，就中國市場而言，該行引述所接觸的投資者指在估值低迷下，即使重新開放、內房風險圍堵、政策可見度以至地緣政治上只有輕微改善，也會考慮吸納中資股。

摩通更認為，內地放寬防疫管控及PCAOB在地審核進展的正面信號，或受到本月中G20峰會潛在中美元首會晤及12月初中央經濟工作會議所加強，建議留意......

11月8日：

【08：00】信和置業 （00083） 與招商局置地 （00978） 組成的財團富利恒，上月底以近23.9億元投得市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，預料可提供總樓面面積最多為25,884平方米。高盛最新發表的報告，基於信置每股資產淨值預測的調整，將其目標價由10.5元輕微下調至10.4元，同時維持「沽售」評級。

高盛表示，維持2023至2025財年每股派息預測為0.57元不變，平均派息比率為96%，但卻因應上述項目，將信置2024至2025財年每股盈利預測下調0.9%及1.3%。

11月5日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 將於11月9日（周三）公布，截至今年9月底止的2023財政年度（年結日：3月底）中期業績，在主要的香港業務具韌性（點擊圖片放大），以及海外業務提供新增長動力，抵銷內地業務受「動態清零」衝擊的影響，而期內收入及除息稅前溢利仍有單位數增長（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，領展股價在上周升破9月中展開的下降軌阻力（點擊圖片放大），似乎也預示其利好因素可緩解內地堅持「動態清零」的負面影響。至於加息對領展每基金單位分派的影響，詳見：【下一頁】

關於11月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐】【銀河娛樂】【港鐵】【吉利汽車】【領展】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【中銀香港】【美團】【京東集團

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全２冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
2022/11/09
景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
高盛：3個儲局會後聲明關注點
2022/11/03
高盛：3個儲局會後聲明關注點
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
2022/11/08
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）
2022/10/25
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）
銀娛擁2優勢 迎復常機遇
2022/10/03
銀娛擁2優勢 迎復常機遇

你可能感興趣

景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
20:14 2022/11/09
景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
高盛：3個儲局會後聲明關注點
18:27 2022/11/03
高盛：3個儲局會後聲明關注點
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
17:31 2022/11/08
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期

知多啲

景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘
高盛：3個儲局會後聲明關注點
高盛：3個儲局會後聲明關注點
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
瑞信：中電信新業務發展成熟 2022至2024年EBITDA利潤率趨升
瑞信：中電信新業務發展成熟 2022至2024年EBITDA利潤率趨升

最新專欄文章

瑞信：中電信新業務發展成熟 2022至2024年EBITDA利潤率趨升
2022/11/05
瑞信：中電信新業務發展成熟 2022至2024年EBITDA利潤率趨升
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
2022/10/28
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%
2022/10/18
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
2022/10/08
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
2022/09/24
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
目標價 美滙指數 加息 信和置業（00083） 通脹 美國聯儲局 G20 鮑威爾 議息 港股

下一篇文章

歐元區衝擊頂峰在那？留意今個冬天能源危機（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）
【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）
港股現曙光 北水加碼掃港股重 重注科技股
港股現曙光 北水加碼掃港股重 重注科技股
美國中期選舉結果 如何影響貨幣政策及中美關係
美國中期選舉結果 如何影響貨幣政策及中美關係
內房復仇反彈 官媒力撑 資金面改善（第二版）
內房復仇反彈 官媒力撑 資金面改善（第二版）
10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼
10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼
北水績前掃 騰訊季績前瞻（持續更新）
北水績前掃 騰訊季績前瞻（持續更新）