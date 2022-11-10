摩通薦被過度拋售中國股票 有1隻收息股

美國聯儲局經過6次加息（點擊圖片放大），將聯邦基金利率累加3.75厘到3.75至4厘區間後，雖然市場現預計12月議息會議有望將加息步伐放慢至0.5厘（點擊圖片放大），但聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）已將2023年展開減息的憧憬幻滅。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

所以，大家選高息股，除了首選股息率14厘以上、次選7厘以上之外，也宜避開派息沒有增長能力的收息股。

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解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁】

中國經濟最新分析，詳見：【下一頁】

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11月9日：

【23：00】摩根大通近日發表報告預料，美國聯儲局12月將加息50點子，聯邦基金利率最終目標範圍料介乎4.5厘至4.75厘。美國經濟正邁向衰退，增長動力的遷移料壓抑美滙指數上行。

摩通續指，就中國市場而言，該行引述所接觸的投資者指在估值低迷下，即使重新開放、內房風險圍堵、政策可見度以至地緣政治上只有輕微改善，也會考慮吸納中資股。

摩通更認為，內地放寬防疫管控及PCAOB在地審核進展的正面信號，或受到本月中G20峰會潛在中美元首會晤及12月初中央經濟工作會議所加強，建議留意......

11月8日：

【08：00】信和置業 （00083） 與招商局置地 （00978） 組成的財團富利恒，上月底以近23.9億元投得市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，預料可提供總樓面面積最多為25,884平方米。高盛最新發表的報告，基於信置每股資產淨值預測的調整，將其目標價由10.5元輕微下調至10.4元，同時維持「沽售」評級。

高盛表示，維持2023至2025財年每股派息預測為0.57元不變，平均派息比率為96%，但卻因應上述項目，將信置2024至2025財年每股盈利預測下調0.9%及1.3%。

11月5日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 將於11月9日（周三）公布，截至今年9月底止的2023財政年度（年結日：3月底）中期業績，在主要的香港業務具韌性（點擊圖片放大），以及海外業務提供新增長動力，抵銷內地業務受「動態清零」衝擊的影響，而期內收入及除息稅前溢利仍有單位數增長（點擊圖片放大）。

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另外，領展股價在上周升破9月中展開的下降軌阻力（點擊圖片放大），似乎也預示其利好因素可緩解內地堅持「動態清零」的負面影響。至於加息對領展每基金單位分派的影響，詳見：【下一頁】

關於11月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐】【銀河娛樂】【港鐵】【吉利汽車】【領展】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【中銀香港】【美團】【京東集團】

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