瑞信：銀娛季績勝預期 資產負債表穩健可抵行業波動

美國聯儲局經過6次加息（點擊圖片放大），將聯邦基金利率累加3.75厘到3.75至4厘區間後，雖然市場現預計12月議息會議有望將加息步伐放慢至0.5厘（點擊圖片放大），但聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）已將2023年展開減息的憧憬幻滅。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

所以，大家選高息股，除了首選股息率14厘以上、次選7厘以上之外，也宜避開派息沒有增長能力的收息股。

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解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁】

中國經濟最新分析，詳見：【下一頁】

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11月10日：

【20：30】藍籌REIT領展 （00823） 中期業績略微遜於市場預期，分析跟進詳見：【下一頁】

【20：00】濠賭股曾是收息股之一，惟新冠疫情令濠賭股暫時失去收息股魅力。藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 今早公布的今年第三季經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）雖轉蝕5.8億元，但瑞信最新發表報告指，銀娛EBITDA表現優於市場預期的蝕近7億元，並重申銀娛「跑贏大市」的投資評級及目標價49.5元。

瑞信表示，雖然認為行業仍存在挑戰，但未來將可迎來潛在的積極消息面如內地重新開放電子簽註和訪澳旅行團、11月中下旬潛在批出賭牌許可等，將可能會提供支持。瑞信看好銀娛穩健的資產負債表，料......

【14：00】野村最新發表的報告，點名26隻中港股份在受惠於中國整體復甦及具估值緩衝的主題投資名單內，當中有3隻較熱門的收息股包括港鐵 （00066） 、友邦 （01299） 及郵儲行 （01658） ，還有1隻股價較波動的非熱門收息股中信証券 （06030） 。

【12：00】上市時從美國國際集團（AIG）剥離，業務性近接近內險股的友邦保險 （01299） ，剛被瑞銀發表最新研究報告，上調其2022至2024年新業務價值預測1%至3%，以反映內地本土需求復甦及澳門處理內地客戶離岸需求潛力。

瑞銀報告引述其調查顯示，縱使內地與本港未通關影響本港保險商離岸銷售，但本港保險商提供的價值仍對內地客戶具吸引力，三分之二受訪者希望在通關一年內來港購買保險產品。瑞銀分析亦顯示，本港離岸保險銷售、美元與人民幣息差及人民幣貶值具高度關連性。

瑞銀亦指，友邦在內地業務展現強勁執行力......

11月9日：

【23：00】摩根大通近日發表報告預料，美國聯儲局12月將加息50點子，聯邦基金利率最終目標範圍料介乎4.5厘至4.75厘。美國經濟正邁向衰退，增長動力的遷移料壓抑美滙指數上行。

摩通續指，就中國市場而言，該行引述所接觸的投資者指在估值低迷下，即使重新開放、內房風險圍堵、政策可見度以至地緣政治上只有輕微改善，也會考慮吸納中資股。

摩通更認為，內地放寬防疫管控及PCAOB在地審核進展的正面信號，或受到本月中G20峰會潛在中美元首會晤及12月初中央經濟工作會議所加強，建議留意......

11月8日：

【08：00】信和置業 （00083） 與招商局置地 （00978） 組成的財團富利恒，上月底以近23.9億元投得市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，預料可提供總樓面面積最多為25,884平方米。高盛最新發表的報告，基於信置每股資產淨值預測的調整，將其目標價由10.5元輕微下調至10.4元，同時維持「沽售」評級。

高盛表示，維持2023至2025財年每股派息預測為0.57元不變，平均派息比率為96%，但卻因應上述項目，將信置2024至2025財年每股盈利預測下調0.9%及1.3%。

11月5日：

【15：00】藍籌REIT領展 （00823） 將於11月9日（周三）公布，截至今年9月底止的2023財政年度（年結日：3月底）中期業績，在主要的香港業務具韌性（點擊圖片放大），以及海外業務提供新增長動力，抵銷內地業務受「動態清零」衝擊的影響，而期內收入及除息稅前溢利仍有單位數增長（點擊圖片放大）。

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另外，領展股價在上周升破9月中展開的下降軌阻力（點擊圖片放大），似乎也預示其利好因素可緩解內地堅持「動態清零」的負面影響。至於加息對領展每基金單位分派的影響，詳見：【下一頁】

關於11月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐】【銀河娛樂】【港鐵】【吉利汽車】【領展】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【中銀香港】【美團】【京東集團】

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