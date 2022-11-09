  • 22°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北水績前掃 騰訊季績前瞻（持續更新）

研究報告 08:00 2022/11/09

分享：

分享：

北水近期明顯正在加碼騰訊 （00700） ，或欲部季績前後短炒。本欄會在11月16日騰訊正式公布季績前，持續更新各大行的預測及目標價，作各位出入市參考之用。

按彭博綜合券商預測，騰訊第三季總收入按年微跌0.3%，Non-IFRS純利按年跌4.2%。雖仍在跌，但已比第二季純利按年跌兩成的慘況明顯轉好。由前去年第四季內地開始出台反壟斷、未成年人保護等打擊騰訊業務的政策，在低基數效應下目前市場普通期望騰訊第四季可重拾純利增長。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

以下是摩根士丹利對騰訊的季績前瞻及目標價：

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底
2022/11/07
專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底

你可能感興趣

專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底
00:01 2022/11/07
專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底

最新專欄文章

【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）
今日
【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）
股滙商短期大幅反彈
今日
股滙商短期大幅反彈
10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼
今日
10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼
美芯片禁令 瑞銀：未來5年中國先進芯片開發進程帶來阻力（第三版）
2022/11/08
美芯片禁令 瑞銀：未來5年中國先進芯片開發進程帶來阻力（第三版）
14圖剖析 雙11發力新渠道（第二版）
2022/11/08
14圖剖析 雙11發力新渠道（第二版）
投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 騰訊控股（00700） 港股 目標價 純利 騰訊

上一篇文章

【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）

下一篇文章

10月內地出口遜預期 穩增長還靠甚麼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版