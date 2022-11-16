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騰訊放榜前先講派美團！

研究報告 11:29 2022/11/16

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騰訊控股 （00700） 將於今日收市後公布第三季業績。按彭博綜合券商預測，騰訊第三季總收入按年微跌0.3%，Non-IFRS純利按年跌4.2%。雖仍在跌，但已比第二季純利按年跌兩成的慘況明顯轉好。由前去年第四季內地開始出台反壟斷、未成年人保護等打擊騰訊業務的政策，在低基數效應下目前市場普通期望騰訊第四季可重拾純利增長。

北水近期明顯正在加碼騰訊 （00700） ，或欲部署季績前後短炒。本欄會在11月16日騰訊正式公布季績前，持續更新各大行的預測及目標價，作各位出入市參考之用。按彭博綜合券商預測，騰訊平均目標價為399.2元，現時目標價400元或以上的券商仍是多數：

北水持續加碼買入騰訊：

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以下是摩根士丹利對騰訊的季績前瞻及目標價：

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摩根士丹利另有圖表講解騰訊的業績趨勢：

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（持續更新中）

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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