拜登變跛腳鴨 一定是壞事？

民主成分高的選舉，其中一個重要特點是事前難以猜測具體結果，未到點票結束往往都不知鹿死誰手。雖然具體結果難以預料，但依照民調作出一些方向性的預測，仍具高度參考性。而今次美國中期選舉，民主黨失去眾議院過半議席優勢機會非常高，保住參議院機會也只是一半半。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入