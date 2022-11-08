  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登變跛腳鴨 一定是壞事？

國際 20:59 2022/11/08

分享：

分享：

民主成分高的選舉，其中一個重要特點是事前難以猜測具體結果，未到點票結束往往都不知鹿死誰手。雖然具體結果難以預料，但依照民調作出一些方向性的預測，仍具高度參考性。而今次美國中期選舉，民主黨失去眾議院過半議席優勢機會非常高，保住參議院機會也只是一半半。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
今日
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
從競選開支 拆解中期選舉
2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
儲局打破幻想 加息慢些耐些高些
2022/11/03
儲局打破幻想 加息慢些耐些高些
俄油價上限 旨在紓油荒
2022/11/02
俄油價上限 旨在紓油荒

你可能感興趣

拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
今日 20:59
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
從競選開支 拆解中期選舉
21:06 2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
21:27 2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬

最新專欄文章

國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉
今日
從競選開支變化 拆解美國中期選舉
從競選開支 拆解中期選舉
2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/07
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
2022/11/04
儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
美國國會 美國共和黨 美國民主黨 貨幣政策 財政政策 拜登 選舉 政治 美國聯儲局 美國

下一篇文章

大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版