拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 國際 20:59 2022/11/08 分享： 分享： 民主成分高的選舉，其中一個重要特點是事前難以猜測具體結果，未到點票結束往往都不知鹿死誰手。雖然具體結果難以預料，但依照民調作出一些方向性的預測，仍具高度參考性。而今次美國中期選舉，民主黨失去眾議院過半議席優勢機會非常高，保住參議院機會也只是一半半。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 今日 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 從競選開支 拆解中期選舉 2022/11/07 從競選開支 拆解中期選舉 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 你可能感興趣 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 今日 20:59 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 從競選開支 拆解中期選舉 21:06 2022/11/07 從競選開支 拆解中期選舉 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 21:27 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 最新專欄文章 國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 今日 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 從競選開支 拆解中期選舉 2022/11/07 從競選開支 拆解中期選舉 國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/07 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 2022/11/04 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 貨幣政策 財政政策 拜登 選舉 政治 美國聯儲局 美國