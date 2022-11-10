風險偏好升温 股滙商短期反彈（第三版）

國內短期股市由於疫情防控措施有望放鬆及養老金入市，股市和滙率市場超跌暴力反彈。

而內需型商品短期在風險偏好回升及疫情防控放鬆的預期下亦大幅反彈。

東海期貨的宏觀周報就分析了當前國內外的環境因素，並提供了投資的策略建議。

宏觀國內外情況︰

■國內方面︰

10月下旬以來，國內新冠新增確診人數大幅上升，對經濟造成一定影響；但是國家衞健委批評部分地區過度防疫，疫情防控有望放鬆，經濟回升預期有所抬升。

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