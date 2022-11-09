福萊特玻璃 景氣漸回歸 財金專欄 2022/11/09 分享： 分享： 港股昨日一如筆者所指回調，由於恒生指數六日升近1900點，回氣或未結束，但反覆上升走勢仍會繼續，可留意價殘股回調時的吸納機會，如福萊特玻璃（06865）季度盈利已恢復增長，加上光伏玻璃景氣有回歸迹象， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股好友收韁了嗎？（第四版） 2022/11/08 港股好友收韁了嗎？（第四版） 中字股實力談 - 埃安估值千億 廣汽水漲船高 2022/11/08 埃安估值千億 廣汽水漲船高 中字股實力談 - 恒指下一目標17100（第四版） 2022/11/07 恒指下一目標17100（第四版） 中字股實力談 - 港股已轉勢 年底見19000 2022/11/05 港股已轉勢 年底見19000 中字股實力談 - 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 2022/11/04 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 太陽能 玻璃股 福萊特玻璃（06865） 人民幣 板塊