福萊特玻璃 景氣漸回歸

港股昨日一如筆者所指回調，由於恒生指數六日升近1900點，回氣或未結束，但反覆上升走勢仍會繼續，可留意價殘股回調時的吸納機會，如福萊特玻璃（06865）季度盈利已恢復增長，加上光伏玻璃景氣有回歸迹象，

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