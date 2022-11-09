孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 財金專欄 2022/11/09 分享： 分享： 中美角力，華為孟晚舟被捕是一個重要的轉折點，美媒爆出，原來孟晚舟當年來港即被美特工跟蹤，待她一上飛機往加拿大，即啟動拘捕的部署。有政圈中人指，基本法23條立法，其中包括針對間諜活動。 倘23條立法 將影 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 2022/11/08 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 有政戲 - 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 2022/11/07 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 有政戲 - 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 2022/11/04 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 有政戲 - 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 2022/11/03 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 有政戲 - 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 2022/11/02 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 政治 孟晚舟 中國 香港 美國 特朗普 習近平 加拿大 華為 智能手機