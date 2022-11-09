孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？

中美角力，華為孟晚舟被捕是一個重要的轉折點，美媒爆出，原來孟晚舟當年來港即被美特工跟蹤，待她一上飛機往加拿大，即啟動拘捕的部署。有政圈中人指，基本法23條立法，其中包括針對間諜活動。

倘23條立法 將影

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