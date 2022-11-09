進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 財金專欄 2022/11/09 分享： 分享： 近期有關中國防疫變局，在市場流言廣傳之後，官方已明確「外防輸入、內防反彈總策略」和「動態清零總方針」絕不動搖。與之同時，舉行中的中國進博會，進口醫藥成了今場重頭戲，防治新冠的藥物又成了進口醫藥的焦點。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 熱議關鍵內需 防「二次探底」 2022/11/08 熱議關鍵內需 防「二次探底」 國情知聞 - 人行范一飛 因何成「首虎」 2022/11/07 人行范一飛 因何成「首虎」 國情知聞 - 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 2022/11/05 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 國情知聞 - 二十大後外交季 謀新戰略機遇 2022/11/04 二十大後外交季 謀新戰略機遇 國情知聞 - 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 2022/11/03 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 中國 新冠肺炎 政治 產品 中國市場 保健 輝瑞