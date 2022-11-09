進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門

近期有關中國防疫變局，在市場流言廣傳之後，官方已明確「外防輸入、內防反彈總策略」和「動態清零總方針」絕不動搖。與之同時，舉行中的中國進博會，進口醫藥成了今場重頭戲，防治新冠的藥物又成了進口醫藥的焦點。

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