【通脹偵察站】中國疫情升温 國際油價錄兩連跌（持續更新）

【國際油價連跌兩日】中國新冠疫情再度上升，市場憂慮疫情不利中國石油需求，連同投資者觀望美國中期選舉結果，拖累油價連跌2天。紐約12月期油收市跌2.88美元，報每桶88.91美元，跌3.1%。倫敦布蘭特1月期油收市跌2.56美元，報每桶95.36美元，跌2.6%。

09：38 國際能源價格回穩，其中紐油及布油輕微回升

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【內地疫情升温】內地周一新增的本土新冠個案，約三分一來自廣東，其中廣州市疫情持續升温，單日多2377宗本土感染，海珠區佔逾九成，有多個區局部實施臨時管控。

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