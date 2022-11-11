港股內外得力 權重科企展反擊戰

美國CPI暫過一關,港股再現復仇式反彈，加上北水再湧入，重磅科技股同步大反擊。

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另方面，近月跌市中，北水對港股的支持未有減弱，10月份北水流入力度反而加大。10月份北水淨流入737.5億港元，為2021年2月以來最大的月度北水淨流入。11月北水延續南下趨勢，11月以今已錄得378.5億元。另方面，統計10月以來北水淨買額十大，當中不乏重磅科技股，北水對在港股上市的科技股仍投信心一票。

北水續流入 大幅加碼科技股

在估值方面，當前港股主要指數估值大多處於歷史較低位水平，科技股的估值更低，這令科技股的吸引力增。北水南下趨勢持續，南下資金已經連續11個月逆勢淨流入港股，對港股市場配置不斷加碼。從持股市值變動看，北水資金對資訊科技行業淨買入規模大幅居前。

數據反顯，由10月至今，北水淨買入的十大股份中，主要為科技股，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、快手 （01024） 、小米集團 （01810） 。

對於科技股的前景，方正證券指出，從內部政策環境看，剛剛召開的黨的二十大會議再次強調要完善科技創新體系，堅持創新在我國現代化建設全域中的核心地位。2015 年以來中國支持科技創新的政策陸續出台，剛剛召開的黨的二十大會議再次強調要完善科技創新體系，堅持創新在中國現代化建設全域中的核心地位。

從外部政策環境看，美國聯儲局11月如期加息0.75厘，當前來看，以儲局為首的全球貨幣政策收緊預期邊際拐點已經出現。本次會議聲明釋放了較為鴿派的訊號，在新聞發佈會上，鮑威爾表示，美聯儲12月和明年1月很可能會放緩加息速度，不再保持0.75厘的大幅加息步伐。預期在今年12月議息會議中儲局或將加息0.5厘，也即年底儲局加息力度預計大概率會放緩，貨幣收緊預期的拐點或許已經出現。

報告來源：方正證券

編輯：錢家鋒

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