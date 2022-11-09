  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

財金猛人追蹤 18:14 2022/11/09

分享：

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）於香港時間11月3日上午2時，公布加息0.75厘（點擊圖片放大）後的記者會上，雖排除了明年展開減息的可能性，但是卻令市場持續憧憬12月議息的加息幅度會放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。景順首席環球市場策略師
Kristina Hooper預期，美國仍可實現「軟著陸」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

聯儲局11月加息0.75厘，市場對此早有預期，反而市場對通脹變得居高不下的擔憂仍存。Kristina樂觀地認為，聯儲局將專注於管理長期通脹預期的下行，並解釋：

  • 我們知道，一段時期以來，控制通脹一直是聯儲局的首要任務，而且近期的消費者物價指數（CPI）並未出現聯儲局所期待的改善。當然，聯儲局希望看到通脹數據轉好，但我認為短期之內不太可能實現。
  • 截至9月的點陣圖顯示，最終利率為4.6厘，即便最終利率上升，亦不表示其可達致美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為可能達到的6厘以上，甚至未能達致市場上週預期的5厘以上水平。

至於美國就業市場方面，Kristina見到有樂觀迹象......

編輯：蕭悅潾

更多關於中國分析，詳見：【GDP】【進出口

解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁

延伸閱讀：施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 名家看法

相關文章

ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
2022/11/08
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
高盛：3個儲局會後聲明關注點
2022/11/03
高盛：3個儲局會後聲明關注點
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）
2022/11/08
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
2022/11/01
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
景順Kristina Hooper：儲局有望轉變立場（第二版）
2022/10/27
景順Kristina Hooper：儲局有望轉變立場（第二版）

你可能感興趣

ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
17:31 2022/11/08
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
高盛：3個儲局會後聲明關注點
18:27 2022/11/03
高盛：3個儲局會後聲明關注點
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）
19:45 2022/11/08
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）

知多啲

ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
高盛：3個儲局會後聲明關注點
高盛：3個儲局會後聲明關注點
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）
施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）

最新專欄文章

ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
2022/11/08
ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期
洪灝：未來數月市場續風高浪急（第三版）
2022/11/07
洪灝：未來數月市場續風高浪急（第三版）
內地10月宏觀數據走弱 瑞銀汪濤料經濟政策基調短期維持寬鬆
2022/11/05
內地10月宏觀數據走弱 瑞銀汪濤料經濟政策基調短期維持寬鬆
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
2022/11/02
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
2022/11/01
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
加息 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息 貨幣政策

上一篇文章

【追蹤女股神】Cathie Wood再加倉弱勢股Coinbase（一文盡覽ARK最新買賣清單）

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：國企內房股息高可追貨（一文盡覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版