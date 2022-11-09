景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

美國聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）於香港時間11月3日上午2時，公布加息0.75厘（點擊圖片放大）後的記者會上，雖排除了明年展開減息的可能性，但是卻令市場持續憧憬12月議息的加息幅度會放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。景順首席環球市場策略師

Kristina Hooper預期，美國仍可實現「軟著陸」。

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聯儲局11月加息0.75厘，市場對此早有預期，反而市場對通脹變得居高不下的擔憂仍存。Kristina樂觀地認為，聯儲局將專注於管理長期通脹預期的下行，並解釋：

我們知道，一段時期以來，控制通脹一直是聯儲局的首要任務，而且近期的消費者物價指數（CPI）並未出現聯儲局所期待的改善。當然，聯儲局希望看到通脹數據轉好，但我認為短期之內不太可能實現。

截至9月的點陣圖顯示，最終利率為4.6厘，即便最終利率上升，亦不表示其可達致美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為可能達到的6厘以上，甚至未能達致市場上週預期的5厘以上水平。

至於美國就業市場方面，Kristina見到有樂觀迹象......

編輯：蕭悅潾

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