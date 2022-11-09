中期選舉：拜登輸的話會如何？贏的話又如何？

美國舉行中期選舉，而美國總統拜登所在的民主黨是否能夠勝出成為大家關注的焦點。不過根據選舉前的民調顯示，參議院民主黨防守壓力小，眾議院共和黨贏面更大，即拜登政府有機會成為「跛腳鴨」。中金對可能出現的選舉結果對市場的影響做出分析，我們一起來看看。

三種情形：

1）民主黨在參議院獲勝，但在眾議院失敗，形成「分裂」國會；

2）民主黨在參、眾兩院均獲勝，也就是「大獲全勝」；

3）民主黨在參、眾兩院均失敗，拜登失去立法支持。

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情形一：「分裂」國會，有好有壞

中金指，在「分裂」國會下，如果共和黨人沒有過度阻撓，且民主黨推行提高企業稅法案受阻，那麽市場對政策不確定性的擔憂將下降，風險偏好可能是改善的。

但如果共和黨抓住債務上限不放，要求拜登政府減少開支，或是拜登政府在所謂的「大國競爭」方面采取更加激進的舉措，那麽經濟將面臨更多下行壓力，市場風險偏好也可能惡化。

情形二：民主黨大勝，繼續「大財政」

中金指，如果民主黨獲得大勝，繼續控制參、眾兩院，表明選民認可拜登政府的「高壓經濟學」，即便這會帶來高通脹。這種情形意味著，選民認為就業強勁比控制通脹更為重要。

在此情況下，我們預計拜登及民主黨將受到鼓舞，繼續推行「大財政」政策，同時加快推行此前還沒有實現的政策，如對富人和大企業征稅。屆時，中金認為市場會擔心拜登政府及民主黨的財政擴張動機會加大通脹韌性，從而導致美聯儲進一步緊縮貨幣，形成「緊貨幣、寬財政」的宏觀組合。 對資產價格而言，這意味著利率還要進一步上升，美聯儲加息的終點也將更高。

情形三：民主黨失敗，拜登失去立法支持

第三種可能性是，民主黨大敗，拜登失去立法支持。這種情況下......

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