歐債危機再次引發？三重不確定性壓力逐個睇

受美國聯儲局的收緊貨幣政策影響，近期全球多國央行相繼加息。債務國的再融資便利度、成本和償債負擔均日漸增大，部分脆弱性較高的國家的債務違約風險有所上行。

歐元區邊緣國作為上一輪歐債危機的主體，疫情期間政府債務再次急劇攀升，市場對其是否會再次引發歐債危機的關注度日漸升温？本文借以分析歐債危機再次引發的可能性和風險點。

自疫情爆發後，歐元區邊緣國家的政府債務負擔，在全球主要經濟體中處於極高水平。光大證券報告列出，2022年第一季末，希臘和意大利的政府部門槓桿率分別為189%和153%，在所有國際清算銀行報告經濟體中處於極高水平。

該行指歐元區邊緣國債務償付，面臨三重不確定性壓力： 壓力一：美聯儲加息節奏能否企穩及維持高利率的時間。

壓力二：能源短缺惡化消耗歐元區外滙儲備，以致削弱償還能力。

壓力三：「美強歐弱」格局對歐元滙率形成明顯壓制。

以下就這三重壓力，逐一解構分析：

壓力一

自2021年以來，美聯儲轉為緊縮政策預期升温，國際資本開始加速回流美國。隨著離岸美元持續回流美國（見下圖），離岸市場的美元流動性日益收緊，對於債務國而言，債務到期後的再融資難度明顯上升。

同時，該行指由於美聯儲不斷上調聯邦基金目標利率，引導長端利率持續上行，債務國到期債務的再融資成本，也呈現出加速上行態勢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

壓力二

伴隨俄烏衝突推動全球能源價格大幅上行，之後歐美制裁加劇，俄羅斯逐步減少對歐洲的天然氣供應，進一步推升了能源價格，並且加劇了……

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入