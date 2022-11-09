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歐元區衝擊頂峰在那？留意今個冬天能源危機（第三版）

研究報告 18:10 2022/11/09

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受美國聯儲局的收緊貨幣政策影響，近期全球多國央行相繼加息。債務國的再融資便利度、成本和償債負擔均日漸增大，部分脆弱性較高的國家的債務違約風險有所上行。

歐元區邊緣國作為上一輪歐債危機的主體，疫情期間政府債務再次急劇攀升，市場對其是否會再次引發歐債危機的關注度日漸升温？本文借以分析歐債危機再次引發的可能性和風險點。

自疫情爆發後，歐元區邊緣國家的政府債務負擔，在全球主要經濟體中處於極高水平。光大證券報告列出，2022年第一季末，希臘和意大利的政府部門槓桿率分別為189%和153%，在所有國際清算銀行報告經濟體中處於極高水平。

該行指歐元區邊緣國債務償付，面臨三重不確定性壓力：

壓力一：美聯儲加息節奏能否企穩及維持高利率的時間。
壓力二：能源短缺惡化消耗歐元區外滙儲備，以致削弱償還能力。
壓力三：「美強歐弱」格局對歐元滙率形成明顯壓制。

以下就這三重壓力，逐一解構分析：

  • 壓力一

自2021年以來，美聯儲轉為緊縮政策預期升温，國際資本開始加速回流美國。隨著離岸美元持續回流美國（見下圖），離岸市場的美元流動性日益收緊，對於債務國而言，債務到期後的再融資難度明顯上升。

同時，該行指由於美聯儲不斷上調聯邦基金目標利率，引導長端利率持續上行，債務國到期債務的再融資成本，也呈現出加速上行態勢。

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  • 壓力二

伴隨俄烏衝突推動全球能源價格大幅上行，之後歐美制裁加劇，俄羅斯逐步減少對歐洲的天然氣供應，進一步推升了能源價格，並且加劇了……

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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