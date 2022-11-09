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內地10月CPI回落至2.1%創五個月低點  通脹壓力繼續回落

研究報告 18:09 2022/11/09

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受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，居民消費價格漲幅有所回落，內地10月份居民消費價格（CPI）按年漲2.1%，低於預期的2.4%，創5個月低點；按月漲0.1%。另外，工業生產者出廠價格（PPI）按年降1.3%，時隔兩年再現負增長；按月漲幅轉正為0.2%，創半年高點，結束此前連續三個月的負增長。

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CPI超預期回落 核心通脹低位運行

光大證券指出，10月份通脹按年變幅加快回落主要與低基數效應消退、消費需求延續疲弱有關；PPI同比轉負主要受高基數拖累，環比實現回正，指向生產需求邊際企穩。鑒於國內需求仍在緩慢修復，四季度國內通脹壓力較小，預計PPI同比小幅負增長、CPI同比回落至2%附近。

展望明年，在外需回落、內需企穩背景下，通脹中樞將溫和抬升，預計CPI同比中樞約為2.3%，PPI 同比中樞為0%左右。10 月CPI 同比自上月的2.8%加快回落至2.1%，低於市場預期2.4%，但基本符合預期。CPI 同比回落，主要與低基數效應減弱、環比季節性回落、消費需求延續疲弱有關。

食品價格環比明顯回落，豬價漲幅擴大，其他食品價格多數回落。非食品價格環比持平於上月，顯示出疫情反復、地產疲弱仍在壓制消費需求，多數非食品CPI 分項不及季節性。

 

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撰文 : 錢家鋒

經濟數據表現 食品 通脹 PPI CPI

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