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紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸

國際 20:00 2022/11/09

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美國今次中期選舉的選情極為緊湊，尤其是參議院選舉，民主、共和兩黨穩勝議席數目持平，更因搖擺州佐治亞有頗大機會需要進入第二輪投票，最快下月才能確定新一屆國會由哪一黨主導。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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