啟德新盤變陣 招標添靈活度

啟德PARK PENINSULA一帶屬新盤供應重鎮，是次同區新盤澐璟，採用招標形式發售首批單位，相信考慮到同區供應量多，發展商透過招標推盤，可藉此測試水溫，而且估計單位銀碼較大，在銷售策略上更加靈活。

PARK PENINSULA成供應重鎮

澐璟採用招標形式發售首批單位

可視乎市場反應可隨時變陣銷售

今年樓市受多項利淡因素夾擊，一手成交量較去年大幅萎縮，料僅約1萬伙，難以追趕去年全年錄約1.7萬宗成交水平，以目前形勢，即使發展商低價開盤，銷情亦難以保證，是次發展商採用招標，以取代一向的價單形式，先行推出部分單位測試水溫，並可視乎市場反應而隨時變陣，相信往後將有更多同區發展商，改用招標應市。

同時，以啟德PARK PENINSULA已開售的新盤為例，普遍成交呎價約2.2萬元，澐璟更屬區內首個登場的維港海景盤，料造價更進一步，若以此推算，實用面積500多方呎的2房戶，造價料突破1,000萬元水平，始終銀碼較大，單位的去貨速度，較難與樓價500萬至600萬元的新盤相比，招標推出確實較為合適。

另一方面，PARK PENINSULA始終屬新發展區域，市場需更多時間消化其賣點，但區內不少樓盤動輒提供逾2,000伙，首張價單必須推出約2成單位，即涉及300、400伙，但改用招標發售，就可有效控制實際銷售數量，大大增加靈活度。