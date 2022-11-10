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銷情有所回暖 中海外小注買

財金專欄 2022/11/10

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港股第二日回調，樂觀是營造旗形，即後向睇升，相反再跌則20天綫會有支持。官媒指政策支持民企發債，有望緩解內房債務問題，惟內房另一關鍵是資金回籠，中國海外（00688）出現金九銀十銷情，利好未來兩年盈利

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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