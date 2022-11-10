銷情有所回暖 中海外小注買 財金專欄 2022/11/10 分享： 分享： 港股第二日回調，樂觀是營造旗形，即後向睇升，相反再跌則20天綫會有支持。官媒指政策支持民企發債，有望緩解內房債務問題，惟內房另一關鍵是資金回籠，中國海外（00688）出現金九銀十銷情，利好未來兩年盈利 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 2022/11/09 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 中字股實力談 - 福萊特玻璃 景氣漸回歸 2022/11/09 福萊特玻璃 景氣漸回歸 中字股實力談 - 港股好友收韁了嗎？（第四版） 2022/11/08 港股好友收韁了嗎？（第四版） 中字股實力談 - 埃安估值千億 廣汽水漲船高 2022/11/08 埃安估值千億 廣汽水漲船高 中字股實力談 - 恒指下一目標17100（第四版） 2022/11/07 恒指下一目標17100（第四版） 民企內房股 國企內房股 市盈率 每股資產淨值 每股派息 中國海外發展（00688） 人民幣 板塊 銀行