銷情有所回暖 中海外小注買

港股第二日回調，樂觀是營造旗形，即後向睇升，相反再跌則20天綫會有支持。官媒指政策支持民企發債，有望緩解內房債務問題，惟內房另一關鍵是資金回籠，中國海外（00688）出現金九銀十銷情，利好未來兩年盈利

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入