立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 財金專欄 2022/11/10 分享： 分享： 立法會選委界補選，6人已取得入閘的綠燈，以爭奪4個議席，2人昨日更搶先報名，換言之，今次不會是等額選舉。但6人之中，3位是去年立法會選舉的舊人，早前傳出的多位熱門人選卻榜上無名。 今次補選，有意落場競逐 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 2022/11/09 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 有政戲 - 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 2022/11/08 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 有政戲 - 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 2022/11/07 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 有政戲 - 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 2022/11/04 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 有政戲 - 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 2022/11/03 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 政治 立法會 補選 中醫 民建聯 中醫師 工聯會 新民黨 經民聯 自由黨