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立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊

財金專欄 2022/11/10

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立法會選委界補選，6人已取得入閘的綠燈，以爭奪4個議席，2人昨日更搶先報名，換言之，今次不會是等額選舉。但6人之中，3位是去年立法會選舉的舊人，早前傳出的多位熱門人選卻榜上無名。

今次補選，有意落場競逐

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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