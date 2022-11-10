防疫不同調 政策新風向？

中共二十大結束後內地輿論頗為熱鬧，政局底定後有關經濟和防疫的變局之說陸續有來，其中熱度最高的，當屬「防疫政策變還是不變」的迷局。外界接收到看似矛盾的政策訊號，不僅凸顯經濟預期不確定性未減反增，也被認為

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