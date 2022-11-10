「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸

美國今次中期選舉的選情極為緊湊，尤其是參議院選舉，民主、共和兩黨穩勝議席數目持平，更因搖擺州佐治亞有頗大機會需要進入第二輪投票，最快下月才能確定新一屆國會由哪一黨主導。

政治勢力分布未知，但據已出爐的點

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