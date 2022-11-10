「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 財金專欄 2022/11/10 分享： 分享： 美國今次中期選舉的選情極為緊湊，尤其是參議院選舉，民主、共和兩黨穩勝議席數目持平，更因搖擺州佐治亞有頗大機會需要進入第二輪投票，最快下月才能確定新一屆國會由哪一黨主導。 政治勢力分布未知，但據已出爐的點 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/09 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 2022/11/08 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/07 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 2022/11/04 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 政治 美國 選舉 通脹 特朗普 拜登 白宮 總統大選 奧巴馬 佛羅里達