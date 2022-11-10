  • 23°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸

財金專欄 2022/11/10

分享：

分享：

美國今次中期選舉的選情極為緊湊，尤其是參議院選舉，民主、共和兩黨穩勝議席數目持平，更因搖擺州佐治亞有頗大機會需要進入第二輪投票，最快下月才能確定新一屆國會由哪一黨主導。

政治勢力分布未知，但據已出爐的點

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
2022/11/09
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉
2022/11/08
從競選開支變化 拆解美國中期選舉
國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/07
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
2022/11/04
儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
政治 美國 選舉 通脹 特朗普 拜登 白宮 總統大選 奧巴馬 佛羅里達

上一篇文章

西九展覽掀新章 文藝交流連中外

下一篇文章

防疫不同調 政策新風向？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 美中期選舉與中港股
美中期選舉與中港股
氣候大會難厚望 政經亂局礙救亡
氣候大會難厚望 政經亂局礙救亡
投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎?
中國首富股票扺買嗎?
有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？
孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？
專家樓論 - 有沒有做好滯銷的準備？
有沒有做好滯銷的準備？
國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？