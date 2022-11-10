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政策支持近萬億 內房反彈有望？

財金 13:11 2022/11/10

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近日內房板塊似乎有所反彈，主要是因為政策層面不斷有利好消息出台，這篇文章就梳理一下近日出台的政策，看看是否足以救現時飄搖的內房行業出水火。

根據內地房地產研究中心中指院統計，今年內當局對內房的資金支持達到近萬億（人民幣，下同），主要是銀行提供融資和中債增信公司幫助發債。（點擊下圖查看近期出台政策）

    點擊圖片放大

中指院梳理發現，上半年對房地產併購貸款及併購債支持規模超過1,000億； 5月份、8月份示範房企通過信用風險緩釋工具及全額擔保發債融資有百億資金，8月底監管部門設立保交樓2,000億專項借款，9月底監管指示對房地產新增6,000億貸款，加上這次政策支持民營房企發債融資有數百億，合計年內有近萬億資金支持房地產......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房危機

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