黃金配置 9圖盡顯良機值博（第二版）

美國10月CPI弱於預期，按年漲幅八個月來首次低於8%，提升了美聯儲將放緩加息步伐的預期，多位美聯儲決策者支持放慢加息步伐。與此同時，黃金股延續近期強勢，11月11日中午收市，黃金股版塊升近9%。

11月10日，紫金礦業 （02899） 完成對招金礦業 （01818） 的收購，通過下屬全資子公司金山香港間接持有招金礦業20%股權，成為招金礦業的第二大股東。11月11日，紫金礦業和招金礦業成為板塊領升股，中午收市分別升9.9%、9.2%。

（第二版更新於11月11日下午2：20）

黃金兼具商品、貨幣、金融三大屬性，美元主導的貨幣體系下由美國實際利率定價。

黃金作為商品而言，其價格受到供給和需求影響；作為貨幣而言，其受到其他貨幣的價值、通貨膨脹、風險事件的影響；就黃金的金融屬性而言，作為零票息資產，其價格受到實際利率的影響。

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美國實際利率影響金價

商品黃金供需穩定，對黃金價格影響不大；作為貨幣與投資品而言，美元指數、通貨膨脹背後反映了對應貨幣國家的經濟水平及其實際利率，由於美元是當今金融體系的主要貨幣，分析黃金價格時通常指的是美元黃金，因此美國的實際利率是影響黃金價格的主要因素。

展望未來實際利率上行，黃金價格仍將承壓，直至通脹出現明顯回落，美聯儲貨幣政策空間重新打開，黃金才將迎來下一輪牛市行情。通過吸取70年代抗擊通脹的教訓，本次美聯儲以激進且堅定的加息方式來達到控制通脹的政策目標。

當前通脹由彈性項向粘性項轉移，美聯儲維持高利率的必要性提升，短期內海外高頻加息共振引發金融風險的擔憂上升，流動性顧慮以及美國中期選舉的來臨都將對利率造成波動，但短期利率向下波動的空間不足以支撐金價形成趨勢反轉。

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報告來源：太平洋證券

編輯：陳文政

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