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9圖分析 黃金配置時機

研究報告 13:34 2022/11/10

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黃金兼具商品、貨幣、金融三大屬性，美元主導的貨幣體系下由美國實際利率定價。

黃金作為商品而言，其價格受到供給和需求影響；作為貨幣而言，其受到其他貨幣的價值、通貨膨脹、風險事件的影響；就黃金的金融屬性而言，作為零票息資產，其價格受到實際利率的影響。

專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁

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美國實際利率影響金價

商品黃金供需穩定，對黃金價格影響不大；作為貨幣與投資品而言，美元指數、通貨膨脹背後反映了對應貨幣國家的經濟水平及其實際利率，由於美元是當今金融體系的主要貨幣，分析黃金價格時通常指的是美元黃金，因此美國的實際利率是影響黃金價格的主要因素。

展望未來實際利率上行，黃金價格仍將承壓，直至通脹出現明顯回落，美聯儲貨幣政策空間重新打開，黃金才將迎來下一輪牛市行情。通過吸取70年代抗擊通脹的教訓，本次美聯儲以激進且堅定的加息方式來達到控制通脹的政策目標。

當前通脹由彈性項向粘性項轉移，美聯儲維持高利率的必要性提升，短期內海外高頻加息共振引發金融風險的擔憂上升，流動性顧慮以及美國中期選舉的來臨都將對利率造成波動，但短期利率向下波動的空間不足以支撐金價形成趨勢反轉。

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報告來源：太平洋證券

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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