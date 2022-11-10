中央托經濟的百寶箱 （第三版）

全球央行採取緊縮政策預期升温，包括歐洲和美國在內，兩地經濟將步入衰退跡象，而內地在房地產壓力尚存情況下，穩增長訴求仍然存在。但是中央托經濟會從哪方面入手？要看清穩增長重心，就要看本文分析。

從節奏上，天風證券分析2023年上半年、下半年的穩增長重心： 明年上半年穩增長的重心仍在基建

明年下半年或將逐漸切換到消費及製造業投資

展望第四季及明年，中央托經濟會從哪方面入手？以下就四大領域（地產、基建、消費、產業政策）逐一分析。

地產

地產領域還會有進一步刺激嗎？

「房住不炒」、「高質量發展」仍是中國當前以至未來一段時間經濟政策的主要基調，刺激房地產有悖於這一基調。因此，天風證券認為明年房地產政策的基調仍然是「不刺激」，加快推進前期政策落地會更加重要…

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