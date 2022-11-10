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專訪 曾淵滄授波動市下應對方法

財金猛人追蹤 14:12 2022/11/10

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恒指自11月起扭轉頹勢，反覆回升至16000點關口，最高曾升至16800點水平，不過，港股升勢近兩日減弱，似有力有不逮之勢。

星級名家曾淵滄早前在接受《Money Times》訪問時表示，「港股現在其實是賭場，在大戶沽空，導致股市大跌後，散戶跟着入場沽空，大戶就開始挾淡倉。」

而自11月起的挾空倉行動，則是把實力不足、無法死守的沽空散戶殺得片甲不留。

當被問到，在如此波動的市況當中，散戶可以如何自處時，曾淵滄表示，「如果要趁低吸納，就要做好買入後要捱價的心理準備，如果買入派息穩定的收息股，就要死守唔放，因為止蝕的話其實已經輸咗，一日唔賣，都可以繼續收息。」

點擊下圖查看曾淵滄的投資心法。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

若散戶希望參與大戶的賭局，曾淵滄則認為可以同時以小注投機。

「如果真係想賭，put輪call輪一齊買，等大升或大跌果日買，等波動最大的時候平倉，大升就平call輪，大跌就平put，但切記小賭怡情。」

記者：陳紫瑩

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...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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