商舖投資氣氛尚未回復，而近日市場成交，錄得大幅貶值個案。一些邊線地段商舖，於投資高峰期時受捧，現地段乏變化，令價格出現巨大跌幅。最近市場錄得數宗蝕讓，例如灣仔菲林明道7號地下舖位，物業面積約201平方呎，連同閣樓面積約407平方呎，舖位以約1,600萬元成交。原業主於2013年2月，以3,350萬元購入舖位，近期淪成銀主盤，現1,600萬元沽出，舖位9年，貶值約5成。

另同區仔堅彌地街鋪位，早前以550萬沽出，蝕幅達58%。另日前佐敦上海街一舖位以4000萬元成交，原業主亦蝕約3成。舖位蝕讓高峰期，為疫情初期，即2020年初。經過兩年多疫情，商舖蝕讓個案大增，直至近月蝕讓個案已相對減少，加上市場仍對通關有一定憧憬，故暫未再出現恐慌性拋售。

近期蝕讓較大幅度的地區，多屬核心區旁的邊線區，如佐敦、灣仔等的二線地段，這些地段商舖炒起，全因當年鄰近的中環、銅鑼灣及尖沙咀舖位價急升，投資者見核心區升幅太高，即轉戰二線地區。不過，由於這些地區始終非旅客熱門到訪之處，而核心區現時更是吉舖多，連帶這些邊線區二線段，前景更加欠佳。事實上，日後即使旅客開始重返香港，受惠仍是核心區，邊線區二線地段乏變化下，舖價難重返昔日高峰，因此業主亦心灰，願大幅蝕讓離場。

記者：梁建國

▲ 業主睇淡 二綫街舖蝕讓幅度擴大