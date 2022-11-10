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「雙11」點睇？安本姚鴻耀：從八點看內地消費前景 長遠非常樂觀

財金猛人追蹤 16:07 2022/11/10

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安本中國股票投資部主管姚鴻耀，就中國消費狀況對投資的影響，發表最新評論如下：
 
一、去年，中國於「雙11」在消費品上的支出超過9,650億元人民幣（1,330 億美元），比 2020年同期增加52億元人民幣。盡管經濟環境更具挑戰性，但我們預計今年的消費者將同樣滿有活力

二、長遠來看，中國消費行業的前景，看起來非常樂觀。可支配收入在全國範圍內不斷提升，這股購買力正在推動消費者電子產品、電動汽車、時尚和美容、奢侈品、葡萄酒和烈酒、旅遊等意欲主導領域的增長。

三、目前中國佔全球40%的電動汽車支出，美國最受歡迎的速食時裝品牌，也是一家中國電子商務公司。

    點擊圖片放大

四、中國消費行業的長期前景應該是樂觀的。旨在使國家經濟現代化的政府措施，應會提高大眾的購買力，尤其是在小城市。針對這些新富裕大眾的公司，應該愈發感受到當中帶來的優勢。

五、在二、三綫城市，快速擴張的消費階層，正在創建多個具有快速增長潛力的市場。據最新數據，中國14億人口中約70%居住在小城市。超過3.3億中國人生活在三綫城市（GDP為2,500至7,500 億元人民幣的城市），這數字接近美國總人口。

六、這些城市的......更多內容，用戶請登入。

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編輯：鄭耀宗

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撰文 : 鄭耀宗 Money Times

欄名 : 名家看法

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