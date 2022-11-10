  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中選改變形勢 未必再是拜特之爭？

國際 20:52 2022/11/10

分享：

分享：

中期選舉過後，下一場美國大型全國性選舉，便是2024年旳美國大選，雖然拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）都未宣布參選，惟外界普遍假定，下屆大選繼續是拜特之爭。惟經過中選，形勢似乎有變，美國總統寶座出現新臉孔的機會提高不少。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
2022/11/01
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
2022/11/08
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
從競選開支 拆解中期選舉
2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬

你可能感興趣

紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
20:00 2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
20:57 2022/11/01
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
20:59 2022/11/08
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？

最新專欄文章

國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
今日
「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
2022/11/09
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉
2022/11/08
從競選開支變化 拆解美國中期選舉
國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/07
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
內政 美國共和黨 美國民主黨 拜登 選舉 特朗普 政治 美國 總統大選

下一篇文章

業主睇淡 二綫街舖蝕讓幅度擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】聯儲局官員稱即使導致經濟低迷 仍須全力壓低通持續更新）
【通脹偵察站】聯儲局官員稱即使導致經濟低迷 仍須全力壓低通持續更新）
政策支持近萬億 內房反彈有望？（新增10月融資數據）
政策支持近萬億 內房反彈有望？（新增10月融資數據）
中期選舉：拜登輸的話會如何？贏的話又如何？
中期選舉：拜登輸的話會如何？贏的話又如何？
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸