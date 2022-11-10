中選改變形勢 未必再是拜特之爭？

中期選舉過後，下一場美國大型全國性選舉，便是2024年旳美國大選，雖然拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）都未宣布參選，惟外界普遍假定，下屆大選繼續是拜特之爭。惟經過中選，形勢似乎有變，美國總統寶座出現新臉孔的機會提高不少。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入