新產品拉動 石藥復增長 財金專欄 2022/11/11 分享： 分享： 港股連跌三日，不管是反彈結束還是好友以退為進，相信年底前繼續板塊輪動，當中醫藥股走勢明顯轉強。石藥集團（01093）上周創今年高位後以三角形整固，或反映下半年業績扭轉上半年倒退，加上政策推動創新藥，有 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 2022/11/10 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 中字股實力談 - 銷情有所回暖 中海外小注買 2022/11/10 銷情有所回暖 中海外小注買 中字股實力談 - 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 2022/11/09 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 中字股實力談 - 福萊特玻璃 景氣漸回歸 2022/11/09 福萊特玻璃 景氣漸回歸 中字股實力談 - 港股好友收韁了嗎？（第四版） 2022/11/08 港股好友收韁了嗎？（第四版） 市盈率 每股盈利 習近平 中國國務院 石藥集團（01093） 人民幣 板塊