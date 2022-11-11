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新產品拉動 石藥復增長

財金專欄 2022/11/11

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港股連跌三日，不管是反彈結束還是好友以退為進，相信年底前繼續板塊輪動，當中醫藥股走勢明顯轉強。石藥集團（01093）上周創今年高位後以三角形整固，或反映下半年業績扭轉上半年倒退，加上政策推動創新藥，有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 每股盈利 習近平 中國國務院 石藥集團（01093） 人民幣 板塊

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