新產品拉動 石藥復增長

港股連跌三日，不管是反彈結束還是好友以退為進，相信年底前繼續板塊輪動，當中醫藥股走勢明顯轉強。石藥集團（01093）上周創今年高位後以三角形整固，或反映下半年業績扭轉上半年倒退，加上政策推動創新藥，有

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