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港島地價跌穿1萬的啟示

地產 12:00 2022/11/11

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上周截標的堅尼地城西寧街「蚊型地」，最終以逾4.39億元批出，每呎樓面地價約9500元，呎價亦創下港島官地2014年4月後新低。今次賣地結果帶來3大啟示，反映發展商對於後市審慎，買地意慾正在降低。

  • 西寧街地價創港島區8年新低，當年樓價較現時低逾2成
  • 承建商突圍奪得地皮，反證發展商出價保守
  • 市區新盤銷情慢熱，影響發展商投地口味

西寧街蚊型地賣地成績不算理想，每呎樓面地價約9500元，低於市場估值下限，是反映發展商出價保守直接證明，但到底發展商出價有多保守？

今次地價屬於港島區近8年新低價，如果找回同期二手樓價指數、中原城市領先指數(CCL)，當時港島區指數在126至128點水平，較上周最新指數166.98點，低出23%至25%。除了反映地價得較樓價更急外，亦是否反映普遍發展商預期樓價仍然有潛在跌幅，故此出價較保證。

其次，中標財團興瑋發展，據悉與承建商興聯有關。近年不少承建商轉型涉足項目發展，近年不少投資額細的「蚊型地」均由承建商投得，如兩年前的旺角新填地街「蚊型地」由鵬程亞洲投得，反映大型發展商擇肥而噬，在後市不明朗的情況下，情願保留資金競投更有潛力的項目。

第三啟示是發展商似乎對樓面地價較高的市區地皮轉趨保守，過往市區地皮較為吃香，因市區樓盤有一定捧場客，銷情比較有保守，但從近期一手市況所見，賣樓實用呎價2萬元以上的樓盤銷情比較慢熱，「水向低流」，買家較偏向呎價1.5萬元或以下新界新盤，銷情影響了發展商們投地的口味。

記者：余敏欽
 

堅尼地城西寧街「蚊型地」，最終以逾4.39億元批出，每呎樓面地價約9500元，

欄名 : 樓市分析

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