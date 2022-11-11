特首率團赴APEC 向世界說港重返國際

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，下周五至六（18至19日）在泰國曼谷舉行，國家主席習近平、法國總統馬克龍等多國領袖雲集，特首李家超出席之餘，更率商界代表團「一起走出去」，宣傳香港已返國際舞台中央

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