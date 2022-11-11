特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 財金專欄 2022/11/11 分享： 分享： 亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，下周五至六（18至19日）在泰國曼谷舉行，國家主席習近平、法國總統馬克龍等多國領袖雲集，特首李家超出席之餘，更率商界代表團「一起走出去」，宣傳香港已返國際舞台中央 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 2022/11/10 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 2022/11/09 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 有政戲 - 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 2022/11/08 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 有政戲 - 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 2022/11/07 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 有政戲 - 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 2022/11/04 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 習近平 李家超 泰國 馬克龍 林健鋒 陳智思 金澤培 林建岳 APEC 查毅超