經濟路徑方向 會議季待定調 財金專欄 2022/11/11 分享： 分享： 10月經濟數據刮起冷風，外貿及物價數據均超預期下降，經濟界熱議通縮風險。雖然中共二十大規劃了宏偉的發展藍圖，但相較於中長期的發展之「道」，如何管控近在眼前的經濟問題，更需要「術」的明確，未來數周的一系 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 防疫不同調 政策新風向？ 2022/11/10 防疫不同調 政策新風向？ 國情知聞 - 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 2022/11/09 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 國情知聞 - 熱議關鍵內需 防「二次探底」 2022/11/08 熱議關鍵內需 防「二次探底」 國情知聞 - 人行范一飛 因何成「首虎」 2022/11/07 人行范一飛 因何成「首虎」 國情知聞 - 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 2022/11/05 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 中國 經濟 金融 通脹 CPI 李克強 進出口 PPI 劉鶴 人民日報