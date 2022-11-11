經濟路徑方向 會議季待定調

10月經濟數據刮起冷風，外貿及物價數據均超預期下降，經濟界熱議通縮風險。雖然中共二十大規劃了宏偉的發展藍圖，但相較於中長期的發展之「道」，如何管控近在眼前的經濟問題，更需要「術」的明確，未來數周的一系

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