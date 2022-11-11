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中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭

財金專欄 2022/11/11

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中期選舉過後，下一場美國大型選舉，便是2024年大選。雖然拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）都未宣布參選，惟外界不少人均已假定，下屆大選繼續是拜特之爭。只是經過中選，形勢似

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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美國 政治 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨

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