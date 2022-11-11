中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 財金專欄 2022/11/11 分享： 分享： 中期選舉過後，下一場美國大型選舉，便是2024年大選。雖然拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）都未宣布參選，惟外界不少人均已假定，下屆大選繼續是拜特之爭。只是經過中選，形勢似 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/10 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/09 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 國金札記 - 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 2022/11/08 從競選開支變化 拆解美國中期選舉 美國 政治 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨