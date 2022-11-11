一個數據全線轉向的威力! 財金專欄 02:30 2022/11/11 分享： 分享： 美國通脹數據意外地較預期溫和，令美股突然轉向，昨晚大幅高開及即時帶動歐股回升，其他投資標的亦差不多全綫轉向!可見資金流向短期威力是如何巨大! 美國中期選舉後，民主及共和兩大黨旗鼓相當，主流傳媒普遍不敢輕 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎? 2022/11/09 中國首富股票扺買嗎? 投資坐標 - 股神中期選舉前怎站隊? 2022/11/08 股神中期選舉前怎站隊? 投資坐標 - 鮑威爾為何出口術壓美股? 2022/11/04 鮑威爾為何出口術壓美股? 投資坐標 - 中港股市為何報復式反彈？ 2022/11/02 中港股市為何報復式反彈？ 投資坐標 - 高息愛股不懼人心偏淡！ 2022/11/01 高息愛股不懼人心偏淡！ 華新手袋國際控股（02683） 美國共和黨 美國民主黨 港股 股票 德永佳（00321） 美股 加息 美國聯儲局 通脹