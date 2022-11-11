一個數據全線轉向的威力!

美國通脹數據意外地較預期溫和，令美股突然轉向，昨晚大幅高開及即時帶動歐股回升，其他投資標的亦差不多全綫轉向!可見資金流向短期威力是如何巨大!

美國中期選舉後，民主及共和兩大黨旗鼓相當，主流傳媒普遍不敢輕

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