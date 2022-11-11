通脹低於預期美股急升  中金：未見通脹急降的基礎 （第二版）

美國周四公布的經濟學據中，10月CPI、核心CPI均大幅低於市場預期，令市場對美國聯儲局大幅加息憂慮降溫，受此影響隔夜美股三大指數全綫高開。對於美國通脹的走向，大行中金認為，美國通脹仍有一定頑固性，尚未看到快速下降的基礎。

數據反映美國10月CPI同比增長7.7%，核心CPI同比增長6.3%，後者只是從40年來的最高點6.5%小幅下降。受消息刺激，周四美股大升，道指大升1201點或3.7%，科技股復報式反彈，帶動納指勁漲7.4%，為以來最功升幅。

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市場對美國10月CPI數據反應如此之大的主要原因是，美國持續「爆表」的通脹率似乎出現了降溫跡象。市場據此預期，聯儲局的加息風暴或將停歇。數據發布後，市場一致預期，聯儲局12月加息0.5厘的概率遠遠超出0.75厘。

商品價格難以持續大幅下降

細看美國通脹的數據，10月通脹放緩主要因核心CPI按月增速從上月的0.6%下降至0.3%。從分項看，核心商品價格普遍下跌，帶來明顯拖累。中金認為背後有兩方面原因：

1. 從供給側看，全球供應鏈瓶頸修復，海運價格下降，降低了此前因短缺而帶來的輸入性成本壓力。

2. 從需求側看，隨著加息深化，美國居民消費意願降低。

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