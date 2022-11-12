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中港通關現曙光 樓價止跌可期

地產 14:00 2022/11/12

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內地突然放寬防疫措施，距離中港通關初露龧光，股市隨即反彈，市場氣氛好轉，按照過往樓市跟隨股市回升的趨勢，有望為二手樓市帶來正面影響。

  • 內地入境檢疫由「7+3」改為「5+3」
  • 恒指重上萬七點，有望帶動港樓市
  • 美國通脹回落，憧憬聯儲局減慢加息

昨日內地將入境檢疫安排由「7+3」改為「5+3」，並且實施多項優化動態清零的措施，均對港樓帶來正面影響。短期影響方面，消息刺激今日港股大升，恒指單日升逾1,200點，重上17000點以上關口，將有利於樓市投資氣氛。

事實上，過往樓市表現往往受股市所影響，恒指由今年初25000點高位反覆下跌，樓價亦由5、6月加速下滑，隨着恒指由上月底14687點低位大幅上升近3000點，預計亦有利帶動樓市回升。

中期而言，雖然隔離日數減少至「5+3」未必能夠吸引大量內地客重臨，對於樓市的實際幫助有限，但情況反映內地正朝較靈活的防疫安排，意味明年邁向中港通關漸見龧光，亦有望樓市帶來正面的心理影響。

至於中長期方面，內地防疫政策放寬亦有利於推動經濟復甦，在內地經濟增長帶動之下，香港經濟亦能夠受惠，擺脫近期經濟收縮的趨勢，亦有利於樓市反彈。

除了內地放寬檢疫措，美國通脹數據回落，市場憧憬聯儲局減慢加息，相信對於樓市支持更大，投資者及用家較能夠掌握息口走勢，有望消除樓市一大不明朗因素，加快樓市反彈。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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