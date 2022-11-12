金融冷數據 政策熱主張 財金專欄 2022/11/12 分享： 分享： 中國10月經濟數據，央行的金融統計數據走在前面，這組數據較預期為差，其中人民幣貸款減額、社會融資規模減量，經濟界認定雖有10月的特殊原因，仍顯示了經濟溫度的下降，所以這組數據被指是冷數據。然而冷數據的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟路徑方向 會議季待定調 2022/11/11 經濟路徑方向 會議季待定調 國情知聞 - 防疫不同調 政策新風向？ 2022/11/10 防疫不同調 政策新風向？ 國情知聞 - 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 2022/11/09 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 國情知聞 - 熱議關鍵內需 防「二次探底」 2022/11/08 熱議關鍵內需 防「二次探底」 國情知聞 - 人行范一飛 因何成「首虎」 2022/11/07 人行范一飛 因何成「首虎」 經濟 中國 銀行 金融 人民幣 貨幣政策 地產 維穩 地方債 年金