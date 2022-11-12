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金融冷數據 政策熱主張

財金專欄 2022/11/12

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中國10月經濟數據，央行的金融統計數據走在前面，這組數據較預期為差，其中人民幣貸款減額、社會融資規模減量，經濟界認定雖有10月的特殊原因，仍顯示了經濟溫度的下降，所以這組數據被指是冷數據。然而冷數據的

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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