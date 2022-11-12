報告揭甩漏百出 Good Show要做好監督 財金專欄 2022/11/12 分享： 分享： 7月28號晚上，紅館上演了驚心動魄的一幕，人氣男團Mirror演唱會的屏幕突然急墮，經過3個多月調查，警方昨日終於行動，拘捕兩個承辦商的5名高級職員，涉及欺詐及容許物件從高處墮下罪。根據警方及事故調查 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 拜登施政添路障 總統寶座惹覬覦 2022/11/11 拜登施政添路障 總統寶座惹覬覦 西九展覽掀新章 文藝交流連中外 2022/11/10 西九展覽掀新章 文藝交流連中外 氣候大會難厚望 政經亂局礙救亡 2022/11/09 氣候大會難厚望 政經亂局礙救亡 外貿走弱拉警報 精準控疫解民困 2022/11/08 外貿走弱拉警報 精準控疫解民困 拜登治權勢受挫 政經陰霾捲全球 2022/11/07 拜登治權勢受挫 政經陰霾捲全球 Mirror 演唱會 意外事故 文化體育及旅遊局 勞工及福利局 紅磡體育館 罪行 香港 康文署