報告揭甩漏百出 Good Show要做好監督

7月28號晚上，紅館上演了驚心動魄的一幕，人氣男團Mirror演唱會的屏幕突然急墮，經過3個多月調查，警方昨日終於行動，拘捕兩個承辦商的5名高級職員，涉及欺詐及容許物件從高處墮下罪。根據警方及事故調查

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