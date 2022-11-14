聯儲局政策步伐加快 資產可以如何部署？

今年年初，我們就資產市場和全球經濟提出三大值得關注點：

1）中國經濟增長受早前緊縮政策影響而放緩；

2）已發展市場央行（尤其是聯儲局）的政策步伐大幅落後於通脹形勢；

3）整體資產類別的估值擴張。

有鑑於此，我們普遍對股票及固定收益持較保守的看法。相對於亞洲及歐洲貨幣，我們看好美元，因其受惠於聯儲局與其他主要央行之間的宏觀政策分歧。

我們依然認為，對中國內地及香港風險資產作中期的逆周期配置為合理的資金部署。

目前的政策動態與2021年初剛好相反：信貸擴張，當局增加不同措施以支持房地產市場，並對監管政策持更正面的取態。

預計聯儲局政策能領先通脹

至於聯儲局的政策落後於通脹形勢方面，由於當局未來半年政策路徑的緊縮程度應足以拖慢美國經濟（甚或導致經濟衰退），我們預計聯儲局的政策步伐將能超前通脹速度。

領先指標、貨幣供應量及企業業績等數據均反映出美國的經濟增長正在放緩，但由於政策效果滯後，今年大部分緊縮政策的影響或於2023年上半年才會浮現。當局亦正在加快量化緊縮的步伐，為資產價格帶來直接阻力。

此外，聯儲局關注失業和通脹等回溯性經濟數據。經濟增長及企業盈利可能大幅轉弱，而在聯儲局政策依然持續或進一步緊縮的情況下，以上因素皆令風險增加。

如何尋找投資價值

估值方面，個別亞洲股市的估值吸引，並得到政策支持。至於美國股市，從當前業績來看，我們認為年初至今的拋售情況為估值重置。受貼現率上升帶動，市場的估值由偏高返回.........

作者：晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南

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