「16條」救地產 惠譽：影響尚待檢驗

市傳中國人民銀行、銀保監會聯合發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，消息利好內房周初大升，惜及後部分內房股隨即趁反彈配股，緩衝板塊升勢。

評級機構惠譽表示，中國當局宣布出台一系列房地產行業金融支持性措施，新措施鼓勵境內銀行更積極地提供「保交樓」配套融資，為資金鏈緊張的房企提供臨時流動性支持，但認為目前尚未能確定房地產行業能否僅憑這些措施實現持續性復甦。

惠譽認為，新樓銷售大範圍復甦仍是房企流動性持續改善的關鍵因素，而需求回暖將取決於購房者信心和就業前景的恢復情況，最終是要視乎中國防疫措施能否持續放寬。惠譽又指，雖然當局強化「保交樓」支持力度，但房企能否按時交付優質住房的不確定性或將持續存在，繼續影響買家入市情緒，因此預測明年新房銷售大致與上年持平，新政策的影響尚待檢驗。

惠譽認為，新政策表明監管當局在中長期內遏制金融風險的決心，料將更多地依賴公共部門和金融機構解決房地產行業面臨的問題，支持經濟發展，預期打擊房地產投機的長期立場保持不變。但該行亦提醒，房地產行業復甦步伐仍具有高度不確定性，若新政順利實施，銀行加大對房地產行業的支持將會降低其存量房地產貸款敞口的風險，但若房地產行業長期無法復甦，則銀行的房地產貸款敞口增加或將導致其資產質量和盈利能力大幅惡化。

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本周內房利好政策統整：

一、金融「16條」

內地傳媒引述相關房地產企業，中國人民銀行、銀保監會聯合發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，涉及保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等6方面，共16條具體措施。內房金綫爆升。

除「保交樓」、房地產項目併購等舊話重提，本次「16條」重要新增頂目，穩定房地產開發貸款投放，是鼓勵金融機構對國有、民營等各類房地產企業一視同仁，滿足房地產項目合理融資需求。同時，未來半年內到期的房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，可以允許超出原規定多展期1年。這將明顯消除一眾房地產短期的資金鏈壓力。

以下是「十六條」全文：

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二、置換預售監管資金

11月14日，中國銀保監會、住房和城鄉建設部、人民銀行聯合印發《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，指導商業銀行按市場化、法治化原則，向優質房地產企業出具保函置換預售監管資金。

《通知》明確商業銀行與優質房企開展保函置換預售監管資金業務，置換金額不超監管賬戶中保交付所需資金額度的30%，保函期限與項目建設週期相匹配，置換資金優先用於項目工程建設、償還項目到期債務等。

三、支持民營房企債券融資的「第二支箭」

11月8日，交易商協會發文稱，在人民銀行的支持和指導下，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（即「第二支箭」），支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資，這是今年第三次推出民企增信融資的新政。

「第二支箭」由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

此次政策將房地產企業單獨列出，房企融資規模擴大，首單融資業務迅速啟動，增信服務費率低於市場化民企增信服務費率50%，政策落地時間明顯提速。

此前支持融資的政策描述多以民營企業為主體，此次特別強調房地產企業發債融資。

從“第二支箭”發佈到接收民營房企增信需求郵件再到受理龍湖200億元儲架式註冊發行，僅用時三天，且單一房企融資總額有所擴大。

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是次大市反彈的本質是「只炒價殘」，基本面、估值面及股息回報均不是討論重點。這在內房板塊可見一斑，月初才宣布暫停海外債還款付息，財務狀況堪虞的旭輝 （00884） ，因為是中史援助的潛在對象之一，11月12日單日反彈72%，全周累漲1.6倍，跑贏無債務危機的國企內房。然而反彈後旭輝年至今仍跌72%：

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消息利好重大，主要體現在兩方面......

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