傳「16條」救地產 券商料助產業發展迴歸

民企內房股上周表現標青，因為在大市氣氛明顯向好之上，板塊獨享另一利好消息，就是中央出手支持民企融資，市場憧憬可解民企內房資金鏈的燃眉之急。

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

是次大市反彈的本質是「只炒價殘」，基本面、估值面及股息回報均不是討論重點。這在內房板塊可見一斑，月初才宣布暫停海外債還款付息，財務狀況堪虞的旭輝 （00884） ，因為是中史援助的潛在對象之一，11月12日單日反彈72%，全周累漲1.6倍，跑贏無債務危機的國企內房。然而反彈後旭輝年至今仍跌72%：

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