內房利好浪接浪 今輪可彈至何方？

民企內房股上周表現標青，因為在大市氣氛明顯向好之上，板塊獨享另一利好消息，就是中央出手支持民企融資，市場憧憬可解民企內房資金鏈的燃眉之急。

是次大市反彈的本質是「只炒價殘」，基本面、估值面及股息回報均不是討論重點。這在內房板塊可見一斑，月初才宣布暫停海外債還款付息，財務狀況堪虞的旭輝 （00884） ，因為是中史援助的潛在對象之一，11月12日單日反彈72%，全周累漲1.6倍，跑贏無債務危機的國企內房。然而反彈後旭輝年至今仍跌72%：

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消息利好重大，主要體現在兩方面︰

一、融資規模明顯增加。今年以來5間民企內房——碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、新城 （01030） 、旭輝及美的置業 （03990） 有兩輪成功發行境內債，但總規模僅100億元，完全是杯水車薪。今次融資支持大增至2,500億元，明示了中央馳援內房的決心。

二、政策足夠消除內房短期的債務危機。摩根大通指出，主要民企在2023年到期的債務總額約2,760億元，若是次的2,500億元民企債券融資支持全歸內房享用，那基本上足以應付。不過該行提醒，旭輝9月發完債10月仍是出現債務違約，要保持關注企業實際的發債及資金運用情況。

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10月底隨住旭輝債務爆雷及龍湖主席退休，民企內房股板塊跌至新低點，及後因應市場氣氛改善及民企債券融資擴容的消息，前面的跌幅已大致收復失地。滙豐指出，隨住更多房企出現債務違約，板塊對內地金融穩定性的影響愈來愈大，而中央需要出台更多政策，讓市場重拾對內房融資的信心。

下一步等刺激樓市政策

內房短期可依靠中央的融資支持去度過難關，但只是權宜之計，因為在外圍加息收水，企業自身又經營不善，令今年的發債情況極為嚴峻，總額較去年大減47%，當中境外債更幾乎絕迹。

房企要有錢周轉，上策還是銷售表現有好轉，更多的項目資金回籠。可惜受到疫情影響，居民消費能力未恢復，內地10月樓市仍然疲弱，行業平均銷售額按年例退約34%。個別內房表現：

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10月份內地金融數據同樣疲軟，社會融資規模增量為9,079億元，比上年同期少7,097億元，創2019年以來同期最弱。當中，10月居民短貸和中長期貸款均較弱，反映居民消費貸和房貸的融資需求均較弱。局部疫情散發可能帶來一定程度的拖累，居民收入和預期也有待進一步修復。

11月內房板塊反彈至逼近，主要是反映示範民企債務爆煲的危機消除，而反彈至逼近8月的水平。至於下一步再推升板塊的利好消息，就是中央再推刺激樓市政策以及內房銷售出現明顯改善。不過，4月後的板塊表現已表明，二三綫城市的「因城施政」刺激政策無助於樓市以至內房股反彈，故投資者要集中關注一綫大城市會否出現樓市鬆綁政策。

除直接的刺激樓市政策，一些加強居民消費力的政策也值得投資者關注，包括進一步的寬鬆貨幣政策、減稅降費等等。當然，防疫措施的進一步放寬、居民活動的進一步復常，會是房板塊以至整個股市的最大利好。

記者：陳煒傑

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