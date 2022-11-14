9厘息至合格？專訪 滙豐劉紹文 收息板塊逐個評

受美國加息影響，一眾收息股無可避免地下挫。劉紹文直言，以目前美債息來看，收息股要超過9厘才合格，如果要買收息股，投資者要考慮2個因素。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

第一個因素：確保股份要夠高息

目前美國1年期及2年期債息分別約為4.6厘及4.3厘。劉紹文將高息的標準定為9厘之上，即無風險利率之上加4至5厘。他解釋，若將來美國加息至5厘之上，2年債息亦很有機會上至5厘之上，無風險利率都有5厘的話，風險溢價起碼都要4至5厘才足夠。

；

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入