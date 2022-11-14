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9厘息至合格？專訪 滙豐劉紹文 收息板塊逐個評

財金猛人追蹤 08:00 2022/11/14

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受美國加息影響，一眾收息股無可避免地下挫。劉紹文直言，以目前美債息來看，收息股要超過9厘才合格，如果要買收息股，投資者要考慮2個因素。

    點擊圖片放大
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第一個因素：確保股份要夠高息

目前美國1年期及2年期債息分別約為4.6厘及4.3厘。劉紹文將高息的標準定為9厘之上，即無風險利率之上加4至5厘。他解釋，若將來美國加息至5厘之上，2年債息亦很有機會上至5厘之上，無風險利率都有5厘的話，風險溢價起碼都要4至5厘才足夠。

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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