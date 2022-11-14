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內地防控二十條新政是轉向嗎？

財金 08:11 2022/11/14

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今年的雙十一，各大電商平台都十分低調，以往淘寶在雙十一晚上直播公布成交額的盛況已成歷史。不過今年的雙十一，反而是國家衛健委，「打折活動力度最大。」這是網友們的戲稱，主要就是當局公布了放寬入境措施等防疫政策。對於市場來說，亦是一個大好消息，雖然國門未完全打開，但開了條縫都能令市場興奮。本文整理了當日公布的二十條措施，讓讀者們可以一文盡覽，從中窺探出當局的下一步棋會如何走。

    點擊圖片放大
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令市場狂歡的措施主要是涉及入境方面，分別是......

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記者：劉雅文

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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