內地防控二十條新政是轉向嗎？

今年的雙十一，各大電商平台都十分低調，以往淘寶在雙十一晚上直播公布成交額的盛況已成歷史。不過今年的雙十一，反而是國家衛健委，「打折活動力度最大。」這是網友們的戲稱，主要就是當局公布了放寬入境措施等防疫政策。對於市場來說，亦是一個大好消息，雖然國門未完全打開，但開了條縫都能令市場興奮。本文整理了當日公布的二十條措施，讓讀者們可以一文盡覽，從中窺探出當局的下一步棋會如何走。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

令市場狂歡的措施主要是涉及入境方面，分別是......

；

；

記者：劉雅文

；

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入