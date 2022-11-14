專訪 瑞銀胡一帆 防疫措施優化 消費有望反彈

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆在接受《Money Times》專訪時表示，相信內地的防疫措施將向更開放的方向發展，料在明年3月兩會上，將有更多關於防疫方向的宣布。

除了入境限制由「7+3」改為「5+3」外，她指出，從早前內地放寬對外國留學生等人士的入境限制、今年冬春季國際航班量按年升106%、內地旅行團在11月可恢復前往澳門、在11月5日的國務院聯防聯控機制記者會上，當局點名批評河南鄭州過度防疫等事件，便可看出端倪。

消費將隨疫情緩和反彈

胡一帆認為，當防疫措施有所放寬，意味着消費將反彈。

「只要疫情放開了，大家就自然去消費了。現在和以前不一樣的是，不是因為經濟不好而不消費，而是因為沒有消費的場景，特別是受到疫情限制的服務性消費。 在疫情最嚴峻的4月和5月，消費明顯吃緊，不過，在6月疫情限制放開後，消費反彈的趨勢一直延續到8月，8月服務型消費已經回升至2019年水平的8至9成。」

她續指，由於今年的消費基數較低，相信明年消費將在低位反彈，也將對明年的GDP增長構成支持。內地今年第三季GDP按年增長3.9%，胡一帆指，內地經濟的復甦範圍相當廣泛，主要是受到投資（按年增長5.5%）和工業生產（按年增長4.8%）的拉動。

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她預期，財政政策將保持積極，料有逾20個鐵路項目（投資額約為1萬億元人民幣）於今年第四季啟動，料今年GDP增長約為3.2%，2023年GDP增速將上升至5%左右，主要受到强勁的基礎設施投資、穩健的製造業活動和消費者支出增長拉動。

瑞銀在報告中指，一旦出行限制放寬，將帶動消費激增，相信如果在明年3月的兩會前或兩會期間，有關防疫和房地產政策出現任何正面進展，則互聯網、耐用消費品和消費服務行業可望成為市場反彈下的主要受益者。

在這種情景下， 再加上目前MSCI中國指數的市盈增長率估值處於10年低點0.59倍，輕倉中國股票的投資者可能會考慮提早布局。

記者：陳紫瑩

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