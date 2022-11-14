雙11首次不公布戰績 背後原因是？

今年「雙11」購物節於11月12日凌晨12時正式結束。然而，今年「雙11」的氣勢似乎不及往年，除了沒有大型晚會外，電商平台亦沒有實時公布銷售額，原因是今年內地消費力不濟嗎？

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在今年中外經濟面臨下行壓力下，市場一如以往，打算借今次「雙11」以小見大，觀察內地消費情況。不過，像天貓雙11，官方今年卻未公布備受關注的一環－－總交易額，是自2009年雙11活動出現以來首次。天貓官方僅以一句「今年雙11穩中向好，交易規模與去年持平」取代了過往炫目華麗的數字。天貓雙11去年總交易額為5,403億元（人民幣‧下同）。

天貓又指，盡管存在多重不確定因素，今年「雙11」依然表現穩健，展現出內地消費的活力和經濟的韌性，另外，今年天貓「雙11」要多做一點，呈現更多暖意、善意、綠意。顯然而見，阿里巴巴想消費者將焦點從過往追求高增長的GMV轉移至其為社會帶來的影響力。

根據國家統計局公布的數據，今年首9個月，內地社會消費品零售總額增速放緩至2.5%，今年以來整體消費環境處於極不穩定的狀態。全國網上零售額按年增長4%，其中，實物商品網上零售額增長6.1%，佔社會消費品零售總額的比重為25.7%。

雖然官方並無公布總交易數字，但還是有分享一些細分的數字，

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