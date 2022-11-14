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市區屋苑造價新界化 加速新界樓跌浪

地產 12:00 2022/11/14

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本港自本月初再度加息後，樓市跌勢有所加劇，近來市場焦點是市區大型私人屋苑，相繼乍現呎價不足1萬元成交，當中更不乏傳統大型藍籌屋苑，反映樓市正逐步試探下一低位，而藍籌屋苑呎價失守1萬元，勢加劇新界樓價的跌浪，形式另一波衝擊。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，自本港銀行9月首度加息後已連跌4周，共挫3.3%，反映息口上升對樓市形成衝擊，而本港銀行本月初再次調高最優惠利率(P)後，樓市跌勢明顯擴大。

以市區大型私人屋苑為例，近期錄得多宗呎價1萬元樓下交易，直接撼動市場，例如全港首個大型私人屋苑的荔枝角美孚新邨，8期百老匯街94號中層2房單位，實用面積644平方呎，日前以600萬元售出，呎價僅9,317元。

同屬大型老牌私人屋苑的九龍灣德福花園，一個D座低層5室，於本港銀行加P後，亦只以510萬元成交，以實用面積517平方呎計，呎價僅9,865元。

事實上，過往呎價1萬元內成交於市區大型私人屋苑較少見，多出現於如天水圍嘉湖山莊等新界上車屋苑，如今市區也有相類選擇，不但反映樓市跌勢已有所劇化，亦對新界樓帶來壓力，增加調整深度，近日不少新界二、三綫屋苑呎價跌穿8000元關口。例如屯門帝濤灣2座低層C室，實用面積1,213平方呎，以970萬元易手，呎價7,997元。
 

欄名 : 樓市分析

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